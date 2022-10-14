Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого Леся організувала Прихисток для біженців із зони бойових дій. А нещодавно Нікітюк повідомила про закриття організації, адже вже в ньому такої потреби немає. При цьому Леся пообіцяла продовжити відвідувати деякі сім'ї, які потребують допомоги.

Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Леся поділилася селфі, де похвалилася фігурою у топі.

"А тренування з Мариною Боржемською стали такі... Що я ледве вигрібаю..." - написала зірка.

А до цього Леся записала жарт для ТікТок, потішивши українців. Нікітюк вирішила розповісти, як можна познайомитися з хлопцями у такий лихоліття.

"Чуєш, малої, що, може, поїдемо до твого генератора на підзарядку?", - написала Леся у відео.

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