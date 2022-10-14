Как сообщает Politeka.net, 14 октября украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины. Не обошла вниманием этот особый день и украинская телеведущая Леся Никитюк. Свое поздравление и памятный снимок знаменитость оставила на личной странице в блоге Instagram.

В первые дни войны Леся Никитюк активно занялась волонтерской деятельностью. Телеведущая отправилась в родной город Хмельницкий, где открыла центр помощи для переселенцев. В своем Инстаграме звезда публикует кадры, где можно увидеть, как она работает на складе, оказывая помощь пострадавшим и военным.

За это время она сделала много снимков с украинскими защитниками, которыми похвасталась под постом с поздравлением. Знаменитость уточнила, что не знает, где еще так отчаянно защищают свою землю, свою страну, как в Украине.

"С Днем Защитников и Защитниц Украины! С праздником Покрова Пресвятой Богородицы и с Днем Украинского Казачества! Желаю здоровья! Желаю победы! Желаю мира! Нет предела нашей благодарности, нашей веры, уважения! Спасибо всем, кто защищает нашу Украину! Низкий поклон!", - написала Леся Никитюк.

Стоит отметить, что Леся Никитюк в окружении Героев тронула сильными словами многих пользователей сети, которые писали об этом в комментариях.

Напомним, Никитюк сводила своего "мецената" в салон и показала результат.

Также Politeka писала, что Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской.

Как Politeka сообщала, Никитюк высказалась в адрес Ефросининой после резкого видео.