Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Леся залишилася без роботи, адже всі зйомки було скасовано. Але через деякий час Нікітюк повернулася до роботи та зайнялася "Le маршруткою". Не забуває Нікітюк і про свій Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Нікітюк показала, як зводила свого "мецената" до салону на стрижку. "Меценат" - це собака на прізвисько Рафік, якого Леся сама так називає.
"Ну, чемпіоне, тепер ти показуйся. Давай, сидіти. Лапку, молодець. Тепер лежати. Молодець, чемпіон", - сказала Леся своєму псові, який не дуже хотів виконувати команди господині.
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