Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка активно працює над собою, також любить висловитись в Інстаграм. Наразі зірка зайнята не лише допомогою українцям, а й зйомками свого проекту, який давно планувала.

Після нещодавніх обстрілів окупантів багато артистів виставили в Інстаграм не лише спеціальні звернення, а й особисті коментарі.

«Злорадність – доля слабких, громадяни росіяни! А нас ви тільки більше розлютили! І в рази сильніше згуртували проти вашої прогнилої наскрізь федерації нелюдів…

Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ!» - написала Маша Ефросинина в новом ролике. Леся Никитюк сразу отреагировала на увиденное:

«Можна завжди дивитися на три речі: як горять ордівські танки, як тече слина у пуйла, і як Машенька розбуває парашку в інформаційному» - пише Нікітюк.

Раніше телеведуча показала племінниць у кумедних образах. Дівчата надули повітряні кулі та заклали собі під одяг, імітуючи величезний бюст.

«Коли діти вирішили піднімати моральний та психічний стан Лесі», - жартівливо прокоментувала кадри вона.

Нагадаємо, Макс Барських довів росіян до жару своїм новим відео.

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "Танців із зірками" показала, чим займається її родина у США під час війни.

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