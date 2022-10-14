Катя Осадча підкреслила, що зараз нам не потрібно особливого дня, щоб сказати про безмежну подяку нашим Героям, але на це свято їй хотілося б нагадати про жінок військових.

Як повідомляє Politeka.net, 14 жовтня українці відзначають День захисників та захисниць України. Не обійшла увагою цей особливий день і українська телеведуча Катерина Осадча. Вона опублікувала в Instagram пост, у якому нагадала про важливу роль жінок у порятунку країни.

Знаменитість підкреслила, що зараз нам не потрібно особливого дня, щоб сказати про безмежну подяку нашим Героям, але цього свята їй би хотілося нагадати про жінок військових.

"Мені дуже хотілося б звернутися до наших жінок військових. Ви втілення всіх жінок світу і одночасно зразок для кожної жінки у світі, яка захищає своє, оберігає своє, але не втрачає свого головного жіночого", - наголосила Катя Осадча.

Телеведуча додала, що захоплюється кожною жінкою-військовою, яка долає незручності у формі, але все ще виглядає чудово та встигає фарбуватися.

"Ви стоїте пліч-о-пліч з військовими чоловіками і думаю, що іноді навіть і їх підтримуєте, адже жінка створена саме так, не може не підтримувати всіх навколо, навіть якщо самій важко. Дівчата і хлопці, низький уклін, невимовна подяка за кожен ваш крок, нехай цей день принесе кожному оберіг, нехай Покрова вас береже", - зазначила Катя Осадча.

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