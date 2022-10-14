Співак та екс-ведучий "Орла і Решки" Коля Сєрга, який зараз захищає батьківщину від російських загарбників, емоційно звернувся до українців.

На своїй сторінці в Instagram артист розмістив потужний пост на честь Дня захисників та захисниць України, який відзначають 14 жовтня.

"Цей день не може зватись звично — професійним святом. І з ним неможливо просто привітати і побажати чогось звичного і прохідного. Сьогодні - день людей, які тримають наше небо. І з красивого обороту - це перетворилось на звичайнісіньку правду. Завдяки їм - ми тепер віримо в супергероїв. І знаємо: вони носять пікселі і берці! А зовсім не дивні трико із коміксів. Але їхня суперсила — із тих, яку не осягнути найіменитішим сценаристам світу. Наші супергерої — це звичайні люди, потиснути руку яким їдуть президенти і суперзірки", — пише Сєрга.

Микола запропонував українцям замість банальних побажань записувати сторіз із розповідями про те, за що саме ми вдячні Збройним Силам України, з тегом #завдякиЗСУ, а він із колегами по «Культурному десанту» донесуть ті слова до адресатів.

"Завдяки їм — наша вранішня чашка кави. Завдяки їм — обійми наших найрідніших. Завдяки їм — вчора, сьогодні і завтра - в багатьох містах люди підуть на роботу. Магазини в багатьох містах працюватимуть, хліб пектимуть, пошта дійде вчасно…", — додав Коля.

Нагадаємо, Лілія Ребрик звернулася до українців по допомогу, з'явилося відеозвернення.

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