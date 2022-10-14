Певец и экс-ведущий "Орла и Решки" Коля Серга, сейчас защищающий родину от российских захватчиков, эмоционально обратился к украинцам.

На своей странице в Instagram артист разместил мощный пост в честь Дня защитников и защитниц Украины, который отмечают 14 октября.

"Этот день не может называться привычно - профессиональным праздником. И с ним невозможно просто поздравить и пожелать чего-то привычного и проходного. Сегодня - день людей, которые держат наше небо. И из красивого оборота - это превратилось в самую обычную правду. Благодаря им - мы теперь верим в супергероев. И знаем: они носят пиксели и берцы! А вовсе не удивительные трико из комиксов. Но их суперсила — из тех, которую не постичь самым знаменитым сценаристам мира. Наши супергерои — это обычные люди, пожать руку которым едут президенты и суперзвезды", — пишет Серга.

Николай предложил украинцам вместо банальных пожеланий записывать сторис с рассказами о том, за что именно мы благодарны Вооруженным Силам Украины, с тэгом #завдякиЗСУ, а он с коллегами по «Культурному десанту» донесут эти слова адресатам.

"Благодаря им - наша утренняя чашка кофе. Благодаря им - объятия наших самых родных. Благодаря им - вчера, сегодня и завтра - во многих городах люди пойдут на работу. Магазины во многих городах будут работать, хлеб будут печь, почта дойдет вовремя...", - добавил Коля.

Напомним, Лилия Ребрик обратилась к украинцам за помощью, появилось видеообращение.

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