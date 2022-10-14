Співак Віталій Козловський, який втрапив у скандал після отримання ордена від президента, робить усе, аби реабілітуватися.

Ще напередодні Дня Незалежності Володимир Зеленський нагородив Віталія Козловського орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Пізніше співачка Анжеліка Рудницька назвала таке рішення "плювком в обличчя українському народу" та нагадала, що Козловський у 2018 році, коли Україна вже чотири роки боролася проти російських окупантыв, виступав на російському Дні перемоги в москві.

Крім того, продюсер Ігор Кондратюк, якому Козловський винен великі гроші, напередодні заявив, що артист вже не такий популярний, як раніше, не може повернути борг, та запропонував співакові продати орден.

Але Віталій бореться за свою репутацію та активно їздить Україною з благодійними концертами. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Козловський розмістив відеозвернення на честь Дня захисників і захисниць, який відзначають 14 жовтня, а також показав нарізку зі свої виступів для українських воїнів.

"Вітаю наших мужніх відважних героїв з Днем захисників і захисниць України! Ви - Атланти, які тримають на собі небо над Україною. Завдяки вам ми живемо, робимо свою справу, плануємо майбутнє, тому що ми всі впевнені у перемозі. Низький вам уклін! Найміцніші обійми і нескінченна вдячність! Повертайтесь живими! Слава Україні! Слава нашим захисникам!", — наголосив Козловський.

Нагадаємо, Лілія Ребрик звернулася до українців по допомогу, з'явилося відеозвернення.

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