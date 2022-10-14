Певец Виталий Козловский, попавший в скандал после получения ордена от президента, делает все, чтобы реабилитироваться.

Еще накануне Дня Независимости Владимир Зеленский наградил Виталия Козловского орденом "За заслуги" ІІІ степени. Позже певица Анжелика Рудницкая назвала такое решение "плевком в лицо украинскому народу" и напомнила, что Козловский в 2018 году, когда Украина уже четыре года боролась против российских оккупантов, выступал на российском Дне победы в Москве.

Кроме того, продюсер Игорь Кондратюк, которому Козловский должен большие деньги, накануне заявил, что артист уже не так популярен, как раньше, не может вернуть долг, и предложил певцу продать орден.

Но Виталий борется за свою репутацию и активно ездит по Украине с благотворительными концертами. В этот раз на своей странице в Instagram Козловский разместил видеообращение в честь отмечаемого 14 октября Дня защитников и защитниц, а также показал нарезку со своих выступлений для украинских воинов.

"Поздравляю наших мужественных отважных героев с Днем защитников и защитниц Украины! Вы – Атланты, которые держат на себе небо над Украиной. Благодаря вам мы живем, делаем свое дело, планируем будущее, потому что мы все уверены в победе. Низкий вам поклон! Самые крепкие объятия и бесконечная благодарность! Возвращайтесь живыми! Слава Украине! Слава нашим защитникам!", - подчеркнул Козловский.

Напомним, Лилия Ребрик обратилась к украинцам за помощью, появилось видеообращение.

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