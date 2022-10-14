Еще накануне Дня Независимости Владимир Зеленский наградил Виталия Козловского орденом "За заслуги" ІІІ степени. Позже певица Анжелика Рудницкая назвала такое решение "плевком в лицо украинскому народу" и напомнила, что Козловский в 2018 году, когда Украина уже четыре года боролась против российских оккупантов, выступал на российском Дне победы в Москве.
Кроме того, продюсер Игорь Кондратюк, которому Козловский должен большие деньги, накануне заявил, что артист уже не так популярен, как раньше, не может вернуть долг, и предложил певцу продать орден.
Но Виталий борется за свою репутацию и активно ездит по Украине с благотворительными концертами. В этот раз на своей странице в Instagram Козловский разместил видеообращение в честь отмечаемого 14 октября Дня защитников и защитниц, а также показал нарезку со своих выступлений для украинских воинов.
"Поздравляю наших мужественных отважных героев с Днем защитников и защитниц Украины! Вы – Атланты, которые держат на себе небо над Украиной. Благодаря вам мы живем, делаем свое дело, планируем будущее, потому что мы все уверены в победе. Низкий вам поклон! Самые крепкие объятия и бесконечная благодарность! Возвращайтесь живыми! Слава Украине! Слава нашим защитникам!", - подчеркнул Козловский.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Будущего нет": паника в российских элитах нарастает, заговорили о возможной революции
Российские "птички" стали падать все чаще, и этому есть причина: "Командование приняло найтупейшее решение"
Оккупантам приказали прекратить наступление: на каких направлениях и по каким причинам
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
Напомним, Лилия Ребрик обратилась к украинцам за помощью, появилось видеообращение.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" удивил поведением в гостях.
Также Politeka писала, что Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим видом.