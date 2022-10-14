Артистка бере участь у благодійних концертах на підтримку українських захисників та постраждалих від війни. Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка розповіла, чим займалася в США, та показала кадри з нової ефектної фотосесії для JetSetter.

"Під час мого візиту до Нью-Йорка виникла спонтанна ідея зняти фотосессію. Хотілося оживити ті прекрасні довоєнні відчуття, коли ти створюєш щось нове і творче, відчуття метушливої, але чудової імпровізації. Тільки-тільки відгримів тиждень моди у NY, де наші дизайнери показали себе з найкращої сторони! Тож сумніву не було - робимо фотосессію в одязі українських дизайнерів", — пише Юлія Саніна.

Солістка The Hardkiss з командою зібрали з шоурумів по всьому Нью-Йорку найкращі речі, зроблені в Україні, зібрали українських бьюті-майстрів та фотографа та влаштували яскраву зйомку на вулицях міста.

"Від самого початку кар’єри ми обожнюємо і підтримуємо українську моду. Яскраві образи - невід‘ємна частина нашої творчості.

Новини війни майже кожного дня вибивають мене з колії, але нашому ворогу не зламати моє бажання творити і надихатися. Я надихаюся нашими митцями і хочу поділитись цим з вами❤️", — наголосила Саніна.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss підкорила фатальним образом з ефектними косичками.

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss розповіла, як українці можуть потрапити на їхній концерт.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss розповіла про зірваний концерт.