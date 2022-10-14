Артистка принимает участие в благотворительных концертах в поддержку украинских защитников и пострадавших от войны. В этот раз на своей странице в Instagram певица рассказала, чем занималась в США и показала кадры из новой эффектной фотосессии для JetSetter.
"Во время моего визита в Нью-Йорк возникла спонтанная идея снять фотосессию. Хотелось оживить те прекрасные довоенные ощущения, когда ты создаешь что-то новое и творческое, чувство суетливой, но замечательной импровизации. Только-только отгремела неделя моды в NY, где наши дизайнеры показали себя с лучшей стороны! Так что сомнения не было - делаем фотосессию в одежде украинских дизайнеров", - пишет Юлия Санина.
Солистка The Hardkiss с командой собрали из шоурумов по всему Нью-Йорку лучшие вещи, сделанные в Украине, собрали украинских бьюти-мастеров и фотографа и устроили яркую съемку на улицах города.
"С самого начала карьеры мы обожаем и поддерживаем украинскую моду. Яркие образы – неотъемлемая часть нашего творчества.
Новости войны почти каждый день выбивают меня из колеи, но нашему врагу не сломить мое желание творить и вдохновляться. Я вдохновляюсь нашими художниками и хочу поделиться этим с вами ❤️", - подчеркнула Санина.
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Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.
Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.