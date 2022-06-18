Популярна українська співачка і солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка зараз за кордоном, часто ділиться з шанувальниками новинами про життя на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня розповіла про зірваний через війну масштабний концерт на НСК "Олімпійському".

Як виявилося, саме в цей день повинен був відбутися великий концерт The Hardkiss. Юлія опублікувала у своєму мікроблозі стильну фотографію всієї групи, на якому її можна побачити в незвичайному образі. А в підписі до публікації висловила надію, що незабаром вони зможуть відіграти цей великий концерт.

"Сьогодні має бути особливий день. Сподіваюся, що зовсім скоро ми зможемо оголосити нову дату нашого концерту на Олімпійському. А я залишаюся в цей день один на один зі своїми емоціями і думками. Зустрінемося! Обіймаю", - написала Саніна.

Відзначимо, що раніше в сторіс співачка розповіла, що днями відбувся перший живий концерт The Hardkiss за кордоном.

"Пролетіло все як мить. Тому що це дійсно перший великий живий виступ за ці останні чотири місяці жахливі. Десь був дуже емоційно, десь сюрреалістично, але, як є. Ми говорили про важливі речі", - розповіла Юлія у своїх сторіс, а на її очах виступали сльози.

Нагадаємо, Переможниця "Холостяка" Богдан показала, що відібрала у Заливако після розставання: "Я її вкрала...".

Як повідомляла Politeka, Син Тіни Кароль підкорив українок чином у формі для тренувань: "Ох і хлопець, ну козак!".

Також Politeka писала, що "І плачу, плачу": Злата Огневич поїхала до Австрії і емоційно розговорилася про життя.