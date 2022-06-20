Популярна українська співачка і фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка нещодавно розповідала про зірваний через війну концерт в Україні на НСК "Олімпійський", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зірка розповіла про перший концерт благодійного туру в Польщі.

У своєму мікроблозі Юлія опублікувала яскраве фото з учасниками групи The Hardkiss, на якому всі вони відображені в яскравих сценічних образах. Найбільше впадає в очі наряд самої вокалістки-на ній червоний піджак з металевими елементами, на обличчі яскравий макіяж, а волосся заплетене в незвичайні кіски.

У підписі до публікації Саніна написала, що наступний концерт відбудеться в польському місті Познань, і саме там її можуть побачити українці, які зараз живуть у Польщі. "Краків, дякую за шалені емоції. До сліз. Благодійний тур розпочато. Сьогодні Познань. Квитки на thehardkiss.com". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото артистки з групою, завдяки їх за концерти.

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