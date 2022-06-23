Новий актуальний пост з'явився на сторінці групи в Instagram. Зараз The Hardkiss, як і багато інших українських виконавців, активно їздять по різних країнах, виступаючи там з благодійними концертами на підтримку України. Цього разу музиканти провели концерт у Празі.

"Українська музика сьогодні лунає на весь світ. Ми не дамо загарбникам знищити нашу культуру. Ми будемо нести її голосно, з піднятим прапором", - написали артисти.

Вони також поділилися знімками з концерту. На першому фото група позувала в повному складі. Окремо виділялася солістка колективу Юлія Саніна, яка була одягнена в патріотичну футболку в кольорах українського прапора.

На другому знімку виконавиця була вже одна. На ній був оригінальний червоно-чорний наряд, кольори якого перегукувалися з квітами довгих чорно-червоних кісок на голові Саніної.

Шанувальники гурту тут же відреагували на цей пост.

"спасибі вам за те, що захищаєте і ведете інформаційний бій за нашу Україну. любимо і дуже сумуємо за вами!", "Дуже рада вас бачити. спасибі за все, що ви робите, тому що все це величезний внесок у розвиток української", "ви таки молодці що несете українську музику в світ", "Мурашки від вашої промови на сцені",- пишуть люди.

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