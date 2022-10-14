Музикант, співак та лідер знаменитого українського гурту Святослав Вакарчук назвав кількість концертів, яку він встиг дати після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну.

За словами Вакарчука, вже понад 150 разів вони виступили для українських воїнів і були більш ніж у 30 бригадах.

«І за цей час військові стали моїми найкращими друзями. Це світлі люди, які рятують нашу державу, роблять найголовнішу сьогодні роботу – бережуть нашу Батьківщину», – підкреслив Вакарчук.

Своє нове відео музикант записав на в'їзді до нещодавно звільненого Ізюму Харківської області.

«Усім привіт із славного міста Ізюм. Разом із земляками зі Львова, бійцями, вітаємо всіх із Днем захисників та захисниць України. І хочемо побажати , насамперед, перемоги, а потім назавжди мирного неба над головою. Нехай усе буде добре, нехай усіх бійців, усіх воїнів береже Бог. І всім нам нехай буде удача. Слава Україні!», - заявив Вакарчук у своєму новому відеозверненні.

Зазначимо, що Вакарчук уже встиг побувати в Ізюмі практично одразу після його деокупації. Музикант дав концерт у центрі міста.

Також Вакарчук показав на кадрах трасу зі Слов'янська до Харкова.

«Це траса Слов'янськ – Харків. Зараз у напрямку Ізюма. Ця траса ще буквально кілька тижнів тому була центром бойових дій. Наразі ви бачите тут розвивається український прапор. Все довкола зруйновано. Тут проходила лінія оборони української армії, зокрема стояла 95 бригада. Я дуже вдячний хлопцям з 95-го, з 92-го, і з 80-го, і з усіх інших підрозділів, які я, можливо, не назвав, за те, що ця дорога і вся Харківщина – фактично майже вся — вже звільнені», - сказав музикант.

Нагадаємо, днями Вакарчук після ракетних ударів по центру Києва виступив на "скляному" мосту, який зазнав пошкоджень внаслідок вибуху ракети.

Також повідомлялося, що Вакарчук відмовився від участі у зйомках нових епізодів шоу "Голос країни", де він був тренером.

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