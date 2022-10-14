Минулого року зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, а його компанії розташовані у Швейцарії.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Іванна поїхала за кордон. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Онуфрійчук розмістила відеозвернення з нагоди Дня захисників та захисниць.

"У цей світлий день я вітаю вас зі святом Пресвятої Богородиці та Днем захисників і захисниць України🙏🏽Я дякую всім нашим героям та героїням, які продовжують боротися з ворогом, та тим, хто зараз, на жаль, перебуває в полоні. Я знаю, що ми повернемо кожного і кожну, знаю, що обов‘язково переможемо. Бо нас боронять неймовірні люди!", — пише ведуча.

"Також я хочу висловити співчуття та вдячність тим, чиї рідні загинули від руки ворога. Це надзвичайне горе…. Ми обов‘язково помстимося за кожного загиблого! Ми відвоюємо кожен сантиметр нашої землі і все відбудуємо. Бо немає нічого сильнішого, аніж бажання жити вільно та незалежно!", — наголосила Іванна Онуфрійчук.

Шанувальники в коментарях підтримали ведучу: "така гарна тут! Колір волосся змінився і ти ще більше стала схожа на одну актрису 🔥", "Вітаємо всю вашу родину зі святом😇Нехай Богородиця оберігає", "Бог нам також допомагає ❤️".

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