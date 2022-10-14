В прошлом году звезда, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что бизнесмен казахского происхождения имеет миллионное состояние, а его компании расположены в Швейцарии.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Иванна уехала за границу. В этот раз на своей странице в Instagram Онуфрийчук разместила видеообращение по случаю Дня защитников и защитниц.

"В этот светлый день я поздравляю вас с праздником Пресвятой Богородицы и Днем защитников и защитниц Украины🙏🏽Я благодарю всех наших героев и героинь, которые продолжают бороться с врагом, и тех, кто сейчас, к сожалению, находится в плену. Я знаю, что мы вернем каждого и каждую, знаю, что обязательно победим. Потому что нас защищают невероятные люди!", - пишет ведущая.

"Также я хочу выразить соболезнование и благодарность тем, чьи родные погибли от руки врага. Это чрезвычайное горе… Мы обязательно отомстим за каждого погибшего! Мы отвоюем каждый сантиметр нашей земли и все отстроим. Потому что нет ничего сильнее, чем желание жить свободно и независимо!", - подчеркнула Иванна Онуфрийчук.

Поклонники в комментариях поддержали ведущую: "так красива здесь! Цвет волос изменился и ты еще больше стала похожа на одну актрису 🔥", "Поздравляем всю вашу семью с праздником😇Пусть Богородица оберегает", "Бог нам также помогает ❤️".

Напомним, Лилия Ребрик обратилась к украинцам за помощью, появилось видеообращение.

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