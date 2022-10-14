В прошлом году звезда, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что бизнесмен казахского происхождения имеет миллионное состояние, а его компании расположены в Швейцарии.
После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Иванна уехала за границу. В этот раз на своей странице в Instagram Онуфрийчук разместила видеообращение по случаю Дня защитников и защитниц.
"В этот светлый день я поздравляю вас с праздником Пресвятой Богородицы и Днем защитников и защитниц Украины🙏🏽Я благодарю всех наших героев и героинь, которые продолжают бороться с врагом, и тех, кто сейчас, к сожалению, находится в плену. Я знаю, что мы вернем каждого и каждую, знаю, что обязательно победим. Потому что нас защищают невероятные люди!", - пишет ведущая.
"Также я хочу выразить соболезнование и благодарность тем, чьи родные погибли от руки врага. Это чрезвычайное горе… Мы обязательно отомстим за каждого погибшего! Мы отвоюем каждый сантиметр нашей земли и все отстроим. Потому что нет ничего сильнее, чем желание жить свободно и независимо!", - подчеркнула Иванна Онуфрийчук.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
G7 официально приняла условия Украины: "Таким языком Запад с рф еще не разговаривал"
"Будущего нет": паника в российских элитах нарастает, заговорили о возможной революции
"Зачем ты сюда приперлась?": впервые в плен ВСУ попала женщина, что о ней известно
Цены на яйца взлетели, а на гречку поползли вниз: выяснились реальные причины
Поклонники в комментариях поддержали ведущую: "так красива здесь! Цвет волос изменился и ты еще больше стала похожа на одну актрису 🔥", "Поздравляем всю вашу семью с праздником😇Пусть Богородица оберегает", "Бог нам также помогает ❤️".
Напомним, Лилия Ребрик обратилась к украинцам за помощью, появилось видеообращение.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" удивил поведением в гостях.
Также Politeka писала, что Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим видом.