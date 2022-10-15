Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель та бізнес-вумен Кайлі Дженнер вирішила нагадати про свій бренд за допомогою нової реклами. Заради цього Дженнер довелося перетворитися спочатку на Жінку-кішку і Бетвумен.

Як можна побачити, Кайлі Дженнер вміє привертати до себе увагу. Для нового обговорення дівчина підібрала образ небезпечної жінки – у такий креативний спосіб Кайлі анонсувала нову колекцію свого б'юті-бренду.

«Бетмен х кайлі вийде 19.10 🦇» - похвалилася Дженнер в Інстаграм.

«Стоп, цей погляд 🔥; 😍 якось багато шкіри; Цей колаб такий випадковий; Це, напевно, єдина колекція, яка виглядає цікаво; Добре, ті ж кольори, що завжди, просто інша тема; Дуже хворий вигляд; просто спантеличений, тому що ти ніколи не проявляв інтересу до Бетмена; Досить колекцій, просто створюйте щось хороше».

Раніше Дженнер вирішила висвітлити брови, зробити кілька фото та зафарбувати їх знову. У відео вона показала як знімає макіяж, під яким виявляються білі брови.

Згодом зірка виклала серію фотографій, де вже можна уважніше розглянути її новий образ.

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