Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер решила напомнить о своем бренде при помощи новой рекламы. Ради этго Дженнер пришлось превратиться сначала в Женщину-кошку и Бэтвумэн.

Как можно заметить, Кайли Дженнер умеет привлекать к себе внимание. Для нового обсуждения девушка подобрала образ опасной женщины – таким креативным способом Кайли анонсировала новую коллекцию своего бьюти-бренда.

«бэтмен х кайли выйдет 19.10 🦇» - похвасталась Дженнер в Инстаграм.

«Стоп, этот взгляд 🔥; 😍 как-то много кожи; Этот коллаб такой случайный; Это, наверное, единственная ее коллекция, которая выглядит интересно; Хорошо, те же цвета, что и всегда, просто другая тема; Ооочень больной вид; просто сбит с толку, потому что ты никогда не проявлял интереса к Бэтмену; Хватит коллекций, просто создавайте что-то хорошее».

Ранее Дженнер решила осветлить брови, сделать несколько фото и закрасить их вновь. В видео она показала, как снимает макияж, под которым обнаруживаются белые брови.

Позже звезда выложила серию фотографий, где уже можно повнимательнее рассмотреть ее новый образ.

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