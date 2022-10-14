Українська співачка Джамала захотіла нагадати, що від сьогодні і до 16 жовтня відбудеться світова акція.

Як повідомляє Politeka.net, сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає День захисників та захисниць та 80-річчя створення Української Повстанської Армії. Українська співачка Джамала цього важливого дня написала посТ в Instagram - привітала військових і нагадала про важливу акцію, де можна підтримати захисників.

Насамперед артистка вирішила нагадати, що Україна протистоїть російській агресії вже 8 років. Стільки ж ми відзначаємо День наших захисників та захисниць, які весь цей час дають відсіч ворогові.

"Зараз, на 8-му місяці повномасштабної війни я дякую вам від щирого серця. За те, що ви захищаєте нашу землю і відстоюєте свободу, стаючи щитом кожного українця", - заявила Джамала.

Також артистка захотіла нагадати, що від сьогодні і до 16 жовтня відбудеться світова акція "The circle of defense", яка охоплює Північну Америку, Прагу, Варшаву, Берлін, Осло та інші міста. Список локацій та деталі зібрані у телеграм-каналі KLYCH/ЗВ.

"Приходьте підтримати українських захисників та захисниць", - закликала співачка Джамала та опублікувала знімок, на якому позувала в ефектному вбранні - червоних брюках-палаццо та блузкою з корсетом.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.