Украинская певица Джамала захотела напомнить, что с сегодняшнего дня и по 16 октября состоится мировая акция.

Как сообщает Politeka.net, сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитников и защитниц и 80-летие создания Украинской Повстанческой Армии. Украинская певица Джамала в этот важный день написала пост в Instagram - поздравила военных и напомнила о важной акции, где можна поддержать защитников.

В первую очередь артистка решила напомнить, что Украина противостоит российской агрессии уже 8 года. Столько же мы отмечаем День наших защитников и защитниц, которые все это время дают отпор врагу.

"Сейчас, на 8-м месяце полномасштабной войны я благодарю вас от всего сердца. За то, что вы защищаете нашу землю и отстаиваете свободу, становясь щитом каждого украинца", - заявила Джамала.

Также артистка захотела напомнить, что с сегодняшнего дня и по 16 октября состоится мировая акция "The circle of defense", которая охватывает Северную Америку, Прагу, Варшаву, Берлин, Осло и другие города. Список локаций и детали собраны в телеграмм-канале KLYCH/ЗВ.

"Приходите поддержать украинских защитников и защитниц", призвала Джамала и опубликовала снимок, на котором позировала в эффектном наряде - красных штанах-палаццо и блузкой с корсетом.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.