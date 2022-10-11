Сини української співачки тривалий час перебували у Туреччині разом із її сестрою, але нещодавно Джамала перевезла їх до Польщі.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала, перебуваючи за кордоном у Польщі, продовжує роздавати інтерв'ю, вражати глядачів стильними та елегантними образами. Співачки вже вдалося перевести дітей до Варшави і навіть записати малюків у садок. На своїй сторінці в Instagram співачка показала, як збирала синів у дитячий садок.

Сини української співачки тривалий час перебували в Туреччині разом із її сестрою, яка давно там мешкає та забрала хлопчиком до себе, поки їхня зіркова мама давала благодійні концерти. Нещодавно їй удалося перевести їх до Польщі.

Емір і Селім активні хлопчики, вони люблять гратися з маминим одягом, а також виявляють талант до музики - співають і танцюють. Але в садок йти не хотілося молодшому синові Джамали - він розплакався просто на порозі і не хотів виходити з дому.

"Перший день у садочку", - підписала фото співачка.

Після того, як співачка відвезла хлопчиків до садка, вона поїхала на студію звукозапису, де зустріла музиканта та творця пісень Дмитра Дредлока. Як розповіла артистка, ця зустріч принесла їй багато позитивних емоцій.

"О так. Ця несподівана випадковість. Дуже вдячна за кожен день, як ніколи", - зізналася Джамала.

Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".