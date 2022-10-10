Співачка Джамала зазначила, що після сьогоднішнього масованого обстрілу у неї з'явилося почуття дежавю, і вона згадала початок вторгнення росії 24 лютого.

Як повідомляє Politeka.net, у понеділок, 10 жовтня, росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах. На обстріл відреагували багато хто, не змогла ігнорувати цього й українська співачка Джамала, яка зараз перебуває у Польщі. Знаменитість опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram та розповіла, що зателефонувала чоловікові та друзів.

Співачка наголосила, що 83 ракети були запущені вранці українськими містами: Запоріжжя, Одеса, Харків, Львів, Київ та інші потрапили під обстріл росіян.

"Вони більше навіть не намагаються брехати про удари по військовій та критичній інфраструктурі. Летить до офісів, дитячих майданчиків, парків. За даними, поліції не менше 10 життів серед цивільного населення ми вже втратили, ще близько 60 людей поранені", - зазначила Джамала.

Співачка зазначила, що після сьогоднішнього масованого обстрілу у неї з'явилося почуття дежавю, і вона згадала початок вторгнення росії 24 лютого. При цьому, поговоривши з рідними та друзями, вона зрозуміла, що багато змінилося у душі українців за сім місяців війни.

"Здається, ніби 24 лютого повторюється, але спілкуючись з друзями, чоловіком і рідними, я розумію одне - будь-який страх чи розпач зник. На зміну нам прийшла лють за терор від росіян", - сказала Джамала.

Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".