Подружжя Христина та Григорій Решетник закликали українців продовжувати донатити та подякували за гроші, які ті скинули до їхнього фонду "Reshetnik Family".

Як повідомляє Politeka.net, 14 жовтня у День захисників та захисниць України, що випадає на Покров Пресвятої Богородиці та День козацтва, українці дякують чоловікам та жінкам, які ціною власного життя наближають нашу країну до довгоочікуваної перемоги та бажаного світу.

Своє проникливе вітання на сторінці в Instagram опублікував телеведучий Григорій Решетник разом із дружиною Христиною Решетник.

"Наші захисники та захисниці, цього особливого дня, ми вітаємо вас і щиро дякуємо за те, що ви для нас робите", - сказала на відеопривітанні Христина Решетник.

Після цього слово взяв телеведучий та не забув привітати всіх українців зі святом Покрови Пресвятої Богородиці.

"Низький уклін, кожному та кожній. Ви - справжні герої! А також вітаємо всіх українців, де б ви не знаходилися, вітаємо зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Нехай нашу землю завжди охороняють ангели-охоронці та наші герої, бо Україна була, є і буде - вільною та незалежною", - додав Григорій Решетник.

Також подружжя закликало українців продовжувати донатити та подякували за гроші, які ті скинули до їхнього фонду "Reshetnik Family". Примітно, що Христина та Григорій записали привітання, одягнувши однакові футболки з патріотичним написом.

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