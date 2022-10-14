Супруги Кристина и Григорий Решетник призвали украинцев продолжать донатить и поблагодарили за деньги, которые те сбросили в их фонд "Reshetnik Family".

Как сообщает Politeka.net, 14 октября в День защитников и защитниц Украины, выпадающий на Покров Пресвятой Богородицы и День козачества, украинцы благодарят мужчин и женщин, которые ценой собственной жизни приближают нашу страну к долгожданной победе и желанному миру.

Свое проникновенное поздравление на странице в Instagram опубликовал телеведущий Григорий Решетник вместе со своей женой Кристиной Решетник.

"Наши защитники и защитницы, в этот особенный день, мы поздравляем вас и искренне благодарим за то, что вы для нас делаете", - сказала на видеопоздравлении Кристина Решетник.

После этого слово взял телеведущий и не забыл поздравить всех украинцев с праздником Покровы Пресвятой Богородицы.

"Низкий поклон, каждому и каждой. Вы - настоящие герои! А также поздравляем всех украинцев, где бы вы не находились, поздравляем с праздником Покровы Пресвятой Богородицы. Пусть нашу землю всегда охраняют ангелы-хранители и наши герои, потому что Украина была, есть и будет - свободной и независимой", - добавил Григорий Решетник.

Также супруги призвали украинцев продолжать донатить и поблагодарили за деньги, которые те сбросили в их фонд "Reshetnik Family". Примечательно, что Кристина и Григорий записали поздравление, надев одинаковые футболки с патриотической надписью.

Напомним, жена Решетника удивила, как украинцы утерли нос россиянам после массированных ракетных ударов.

Также Politeka писала, что жена Решетника показала, как их семейство проводит вечера без света.

Как Politeka сообщала, Решетник обратился к украинцам с коротким посланием, фото.