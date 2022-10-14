Як повідомляє Politeka.net, масований ракетний обстріл росія завдала по Україні 10 жовтня, але бажаного результату не отримала. На це звернула увагу дружина телеведучого Григорія Решетника, яка опублікувала пост у Instagram, захопившись силою духу українського народу.

Христина Решетник зізналася, що після останніх ракетних обстрілів, була впевнена, що всі, хто повернувся додому, знову почнуть бігти подалі в безпечне місце. Але вийшло лише навпаки, і українці втерли носа окупантам.

"Але ні, на вулицях так само багато людей, дітей на майданчиках більше, ніж було раніше. Безстрашний, сильний, вольовий народ у нас, незалежний та незламний", - наголосила вона.

Крім того, багатодітна матуся показала щасливе фото із спільної прогулянки зі своїм маленьким синочком Сашком. Христина Решетник, одягнена у світлий костюм та курточку, щасливо посміхалася поряд із коляскою.

Українці в коментарях погодилися з її висновками та зазначили, що тікати нікуди не будуть: "24 лютого нікуди не тікали і зараз не будемо. Тут наш будинок і всі разом ми подолаємо цю орду", "Лінія страху перейдено", "Ми стали сильнішими", "Просто, куди вже тікати", "Те саме відчуття, коли вийшла сьогодні в парк з малюками і побачила все тих же мам з дитячими візочками".

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

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