Українська співачка Тіна Кароль, яка активно подорожує Америкою, почала активніше вести соціальні мережі. У Телеграм нещодавно співачка представила низку цікавих фото та не постановочний кадр із улюбленцем.

Так, цього разу щаслива Тіна з посмішкою представила фото, на якому знято на дивані з домашнім улюбленцем на руках. З маленьким білим песиком артистка виглядала досить мило, щоб отримати безліч компліментів:

«Яка милашка Тіна😽; бусичка😍😍; Який прибігла?; Доброго ранку; така солоденька, я не можу; котя!🥺🫶🏻; Пісик лежить і не розуміє, що на нього найтеплішим поглядом дивитися сама Тіна Кароль 🥰 Щасливчик 😇$ яка бусинка🤍$ Дівчинка 👧$ Наша, найкраща ❤; Буся 😻; Миле що я колись бачила ❤️‍🩹».

Раніше Кароль зустрілася з Надзвичайним та Повноважним Послом України у США Оксаною Макаровою.

Зустріч відбулася у Посольстві України у Вашингтоні. Артистка обговорила з Послом деякі теми щодо культурної дипломатії, підтримку музичних проектів, націлених на популяризацію української культури та її цінностей у світі.

Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про дім і зізналася, чи думає про нього за кордоном.