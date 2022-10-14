Українська співачка Тіна Кароль, яка активно подорожує Америкою, почала активніше вести соціальні мережі. У Телеграм нещодавно співачка представила низку цікавих фото та не постановочний кадр із улюбленцем.
Так, цього разу щаслива Тіна з посмішкою представила фото, на якому знято на дивані з домашнім улюбленцем на руках. З маленьким білим песиком артистка виглядала досить мило, щоб отримати безліч компліментів:
«Яка милашка Тіна😽; бусичка😍😍; Який прибігла?; Доброго ранку; така солоденька, я не можу; котя!🥺🫶🏻; Пісик лежить і не розуміє, що на нього найтеплішим поглядом дивитися сама Тіна Кароль 🥰 Щасливчик 😇$ яка бусинка🤍$ Дівчинка 👧$ Наша, найкраща ❤; Буся 😻; Миле що я колись бачила ❤️🩹».
Раніше Кароль зустрілася з Надзвичайним та Повноважним Послом України у США Оксаною Макаровою.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Син відомого російського співака, який рвався воювати, обурився отриманій повістці: "Терпіти не можу…"
"Тримаються за цей шанс, як за останнє диво": стало відомо, що ще задумав Путін
G7 офіційно прийняла умови України: "Такою мовою Захід з росією ще не розмовляв"
Ціни на яйця злетіли, а на гречку поповзли вниз: з'ясувалися реальні причини
Зустріч відбулася у Посольстві України у Вашингтоні. Артистка обговорила з Послом деякі теми щодо культурної дипломатії, підтримку музичних проектів, націлених на популяризацію української культури та її цінностей у світі.
Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.
Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.
Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про дім і зізналася, чи думає про нього за кордоном.