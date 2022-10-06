Українська співачка Тіна Кароль зізналася, як ледь стримала емоції на зустрічі з нашими воїнами.

Українська співачка Тіна Кароль зустрілася зі звільненими з полону бійцями полку "Азов" і висловилася про це у Телеграм, також артистка не могла стримати емоцій, додавши особисті зауваження. У соціальних мережах одразу обговорили побачене.

«Раніше шукали героїв у блокбастерах, і сьогодні вони тут, перед вами, герої справді серед нас! Українські військові полки "Азов" – це справжні Атланти, які тримають на своїх плечах безпеку нашої держави», - висловилася в інтерв'ю Кароль.

У себе в Телеграм також додала: «Я ревла всю нашу зустріч з ними! Нехай здохнуть наші вороги, як роса на сонці. Бо колір нації має народжувати новий колір, а не гинути. Вільні, непокірні! Все буде Україна».

Раніше українська співачка Тіна Кароль у рамках благодійного туру у США виступила у Лос-Анджелесі, у Мережі вже з'явилися кадри.

Як з'ясувалося, спеціально для цього виступу Тіна Кароль запросила балет Грега Чапкіса – сина славетного українського хореографа Григорія Чапкіса.

Відомо, що на концерт прийшло багато українців, які вимушено залишили рідні міста через війну.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль більше не співає російською.

Крім того, Politeka писала, що Кароль без макіяжу і в домашньому одязі наважилася показати справжню себе.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном .