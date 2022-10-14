Украинская певица Тина Кароль, которая активно путешествует по Америке, начала активнее вести социальные сети. В Телеграм недавно певица представила ряд интересных фото и не постановочный кадр с любимцем.
Так, в этот раз счастливая Тина с улыбкой представила фото, на котором запечатлена на диване с домашним питомцем на руках. С маленькой белой собачкой артистка выглядела достаточно мило, чтобы получить множество комплиментов:
«Какая милашка Тина😽; бусичка😍😍; Какой прибежала?; Доброе утро; такая сладенькая, я не могу; котя!🥺🫶🏻; Песик лежит и не понимает, что на него самым теплым взглядом смотреть сама Тина Кароль 🥰 Счастливчик😇$ какая бусинка🤍$ Девочка 👧$ Наша, самая лучшая ❤; Буся😻; Милейшее что я когда-то видела ❤️🩹».
Ранее Кароль встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США Оксаной Макаровой.
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Встреча прошла в Посольстве Украины в Вашингтоне. Артистка обсудила с Послом некоторые темы, касающиеся культурной дипломатии, поддержку музыкальных проектов, нацеленных на популяризацию украинской культуры и ее ценностей в мире.
Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.
Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.
Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.