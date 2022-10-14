Як повідомляє Politeka.net, українська виконавиця, продюсер, автор-композитор Наталія Могилевська активно їздить до українських військових і виступає перед ними, щоб підняти їхній бойовий дух. Сьогодні, коли Україна відзначає День захисників та захисниць, співачка написала зворушливий пост у Instagram.

Наталія Могилевська опублікувала відео, на якому виступає перед бійцями ЗСУ, нагадавши їм про щасливі моменти життя. Так, співачка виконала наживо одну зі своїх пісень про кохання під назвою "Полюбила". Також вона показала, як обіймає захисників та посміхається разом із ними. У підписі до відео вона залишила поздоровлення для мужніх військових.

"Низький уклін усім хто захищає Україну! Молюся за вас Мати Божої! Слава Господу Богу! Слава Збройним Силам України!", - написала співачка Наталія Могилевська.

До її привітання приєдналися користувачі мережі та також подякували співачці за все, що вона робить для ЗСУ.

"Наталочка Ви справжня українка. Дякую за підтримку нашого духу, віри, за чудові українські пісні!","Супер!! Вітаємо захисників, дякуємо їм. Молимося", "Дякую вам Наталя, що так підтримуєте наших захисників", "Наталочка справжня, найкраща зірочка нашої України, обожнюю вас!", - писали у коментарях.

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