Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою волонтерських та благодійних ініціатив, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала кадри, на яких позує з незвичайним браслетом на руці та розповіла про його значення.

Як видно, на новій фотографії Наталія знята у затишній кімнаті, сидячи за столом. Перед камерою вона з'явилася у світлій кофтині, її волосся розпущене і недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вираз. При цьому артистка поклала руки перед обличчям і демонструє невеликий браслет.

Як виявилося, ця прикраса зроблена зі сталі, яку виготовили на заводі "Азовсталь" перед початком війни. Можна зауважити, що на шматочку металу вигравірувано український тризуб.

У підписі до публікації Могилевська розповіла про свою незвичайну прикрасу: "МИ - АЗОВСТАЛЬ, як символ незламності, мужності та сили духу всього народу. Браслет, зроблений з останньої довоєнної партії легендарної Азовсталі. Символ неймовірної мужності та відваги. Купуючи браслет, ви допомагаєте Збройним силам України. 100% прибутку від його продажу буде переказано через фандрейзингову платформу UNITED24 на проєкт "Армія дронів", щоб посилити українських захисників на фронті. Перша лімітована партія 10 000 штук була распродана в перший день. Зараз готується нова партія. Не пропустіть".

Нагадаємо, "Можливо все": Решетник звернувся до українців із коротким посланням, фото.

Як повідомляла Politeka, "Люди-чарівники": Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, як захоплений українським народом.

Також Politeka писала, що "Вперше в історії проекту": Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".