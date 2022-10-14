Как сообщает Politeka.net, украинская исполнительница, продюсер, автор-композитор Наталья Могилевская активно ездит к украинским военным и выступает перед ними, чтобы поднять их боевой дух. Сегодня, когда Украина отмечает День защитников и защитниц, певица написала трогательный пост в Instagram.

Наталья Могилевская опубликовала видео, на котором выступает перед бойцами ВСУ, напомнив им о счастливых моментах жизни. Так, певица исполнила вживую одну из своих песен о любви под названием "Покохала". Также она показала, как обнимает защитников и улыбается вместе с ними. В подписи к видео она оставила поздравление для мужественных военных.

"Низкий поклон всем кто защищает Украину! Молюсь о вас Матерь Божией! Слава Господу Богу! Слава Вооруженным Силам Украины!", - написала певица Наталья Могилевская.

К ее поздравлению присоединились пользователи сети и также поблагодарили певицу за все, что она делает для ВСУ.

"Наталочка Вы настоящая украинка. Спасибо за поддержку нашего духа, веры, за замечательные украинские песни!", "Супер!! Поздравляем защитников, благодарим их. Молимся", "Спасибо вам Наталья, что так поддерживаете наших защитников", "Наталочка настоящая, лучшая звездочка нашей Украины, обожаю вас!", - писали в комментариях.

Напомним, Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим домашним видом.

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