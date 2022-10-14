Популярна співачка Злата Огневич поділилася інтригуючим уривком зі своєї нової композиції та отримала компліменти.

Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка Злата Огневич активно показує в Інстаграм своє життя, ділиться анонсами нових пісень та спілкується з шанувальниками. На цей раз Злата представила невеликий уривок зі своєї нової композиції.

Артистка акцентує увагу на україномовних піснях та намагається спілкуватися з фанатами якнайчастіше. Короткий уривок Злата підписала досить лаконічно:

«Лети лелеко, птаха вільная… 🕊💙» - подметила Огневич.

«Неймовірна пісня🥹❤️; Мурашки! Дякую, Ви чарівна 🙏💫; Як красиво! І музика, та відео 😍; Дуже круто 😍; Гарно 💙; Вся душа у пісні😢😍👏; Як Добре 😍; Дуже зворушливо 😍; Як це красиво і зворушливо ❤️; Як красиво, чарівно 😍💖💓Неймовірна краса, пісня в саме серце, обожнюю її❤️І вас Златочка❤️‍🔥🥺» До сліз 🥺 Прониклива пісня 🫶» - пишуть в мережі.

Злата вперше за довгий час показала, як проводить час удома з батьками та насолоджується ввечері у колі найдорожчих. На цей раз артистка також порадувала кадрами з мамою на кухні.

Нагадаємо, батько Злати є військовим медиком і минулого хірургом ВМС України, на початку квітня вирушив з Києва допомагати пораненим бійцям.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

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