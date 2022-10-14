Популярная певица Злата Огневич поделилась интригующим отрывком из своей новой композиции и получила комплименты.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Злата Огневич активно показывает в Инстаграм свою жизнь, делится анонсами новых песен и общается с поклонниками. В этот раз Злата представила небольшой отрывок из своей новой композиции.

Артистка акцентирует внимание на украиноязычных песнях и старается общаться с фанатами как можно чаще. Короткий отрывок Злата подписала довольно лаконично:

«Лети лелеко, птаха вільная… 🕊💙» - подметила Огневич.

«Невероятная песня🥹❤️; Мурашки! Благодарю, Вы очаровательна 🙏💫; Как красиво! И музыка, и видео 😍; Очень круто 😍; Красиво 💙; Вся душа в песне😢😍👏; Как Хорошо😍; Очень трогательно😍; Как это красиво и трогательно❤️; Как красиво, прелестно😍💖💓Невероятная красота, песня в самое сердечко, обожаю ее❤️И вас Златочка❤️‍🔥🥺» До слез🥺 Проникновенная песня🫶» - пишут в сети.

Злата впервые за долгое время показала, как проводит время дома с родителями и наслаждается вечером в кругу самых дорогих. В этот раз артистка также порадовала кадрами с мамой на кухне.

Напомним, отец Златы является военным медиком и в прошлом хирургом ВМС Украины, в начале апреля отправился из Киева помогать раненым бойцам.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.