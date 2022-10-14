Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий і ресторатор Даніель Салем, який відважно захищає Батьківщину на фронті, показав миле відео зі своєю дочкою. Зокрема, на його сторінці в Instagram, ролик за участю своєї доньки Санти-Луни, яка привітала тата у День захисників та захисниць України.



На відео донька Даніеля Салема вітає свого батька та всіх захисників та захисниць України зі святом. На її кругленьких щічках намальовані синьо-жовті прапори.

"Тату, вітаю тебе зі святом захисника України. Люблю тебе. Усіх, усіх воїнів, усіх захисників та захисниць зі святом. Слава Україні", – сказала Санта-Луна і мило посміхнулася.

Користувачі мережі оцінили старання маленької дівчинки, яка намагалася чітко та розбірливо вимовляти всі слова. Також шанувальники Даніеля Салема робили компліменти його доньки, відзначаючи яка вона гарненька.

"Така солодка, це наймиліше привітання, які я бачила", "Яка вона славна", "До глибини душі", " Луна, таке сонечко! Зі святом наші захисники та захисниці, пишаємося вами!", "Яка гарна українська дівчинка" це наше майбутнє, це наша історія", - писали у коментарях.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю донькою.

Як Politeka повідомляла, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення росії.