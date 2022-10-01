Також Даніель Салем назвав колег, які стали для нього героями після вторгнення Росії.

Популярний український телеведучий та ресторатор, а з недавніх пір і військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем, який служить розвідником, розповів, як змінилося його ставлення до колег після вторгнення росії в Україну. Свій коментар він дав під час інтерв'ю у програмі "Так ProСто з Христею Равлюком" на YouTube.

Зокрема, Даніель Салем повідомив, що був дуже розчарований у Потапі, адже, на думку зіркового ведучого, такі міцні особи як музикант потрібні тут в Україні. Згадав він і про Монатика, який виїхав з України, зібрав за кордоном мільйони та одразу ж привіз їх для ЗСУ. Цим вчинком телеведучий захопився та похвалив усіх, хто виїхав, але за кордоном робить усе, щоб допомогти Україні.



"Уклін, супер, тим хто поїхав, але щось робить. Каменських, Осадча робить дуже багато, Горбунов їздив. Усі роблять щось на своєму фронті. Мене просто здивував Потап. Я не хочу сказати, що він боягуз. Я не хочу сказати нічого. Просто це було дивно, коли є такий спосіб говорити на камеру, то чому ні", - пояснив телеведучий.

Крім того, Даніель Салем додав, що його неприємно здивував Макс Барських.

"Бо він пішов кілька днів походив у формі, хоча я можу помилятися за терміни. А потім взяв і поїхав до Америки. Хоча я його бачив на концерті до Дня Незалежності", - додав український телеведучий.

Також Даніель Салем назвав колег, які стали для нього героями після вторгнення Росії.

"Їх багато, але, наприклад, Андрій Хливнюк . Він мій однодумець. Я ним захоплююся і пишаюся. Він хоробрий, як і Коля Серьга , якого я теж поважаю. Але найбільше для мене герої прості хлопці, не медійні, які пішли захищати свою країну" , - додав він.

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