Після нападу росії на Україну телеведучий Даніель Салем вирушив у військкомат та став на захист Батьківщини.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий та ресторатор Даніеля Салема, який з початком війни пішов захищати Батьківщину, розповів про неприємності, які у нього сталися. Деталями український телеведучий, який служить розвідником, поділився у своєму Instagram-stories.

За його словами, його обікрали. Даніель Салем розповів, що невідомий заліз у його автомобіль та вкрав спальний мішок, з яким знаменитість їздить фронтом.

"Хочу передати привіт тому, хто, бляха, заліз у мій пікап і вкрав мій улюблений спальник. Мій особистий. Ну навіщо він тобі. Тварюко", - розповів Салем, знімаючи відео у своєму автомобілі.

У свою чергу, друзі Даніеля, щоб трохи його втішити, почали жартувати в соцмережах. Так хтось виклав відео зі спальником і підписав: "Хто втратив?"

Варто зазначити, що після нападу росії на Україну телеведучий Даніель Салем вирушив до військкомату, проте потрапив не до тероборони, а до Нацгвардії. Нині він служить розвідником.

На фронті він щонайменше сім разів потрапляв під обстріл. Під час одного з таких випадків Даніель отримав контузію та практично оглух на одне вухо. На нього чекає операція, але телеведучий вирішив з цим почекати і повернувся на фронт.

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