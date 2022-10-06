Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий та ресторатор Даніеля Салема, який з початком війни пішов захищати Батьківщину, розповів про неприємності, які у нього сталися. Деталями український телеведучий, який служить розвідником, поділився у своєму Instagram-stories.
За його словами, його обікрали. Даніель Салем розповів, що невідомий заліз у його автомобіль та вкрав спальний мішок, з яким знаменитість їздить фронтом.
"Хочу передати привіт тому, хто, бляха, заліз у мій пікап і вкрав мій улюблений спальник. Мій особистий. Ну навіщо він тобі. Тварюко", - розповів Салем, знімаючи відео у своєму автомобілі.
У свою чергу, друзі Даніеля, щоб трохи його втішити, почали жартувати в соцмережах. Так хтось виклав відео зі спальником і підписав: "Хто втратив?"
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Все дуже погано": втрати окупантів різко підскочать, названо причину
"Офіційно": почалося звільнення ще однієї області, ЗСУ вже піднімають прапори України
Місто атаковане: дрони-камікадзе підривають Київщину, почалися пожежі
Нацбанк з 3 жовтня вводить в обіг нові особливі 10 гривень: як вони виглядають
Варто зазначити, що після нападу росії на Україну телеведучий Даніель Салем вирушив до військкомату, проте потрапив не до тероборони, а до Нацгвардії. Нині він служить розвідником.
На фронті він щонайменше сім разів потрапляв під обстріл. Під час одного з таких випадків Даніель отримав контузію та практично оглух на одне вухо. На нього чекає операція, але телеведучий вирішив з цим почекати і повернувся на фронт.
Нагадаємо, Даніель Салем розповів про несподіваний вчинок Тіни Кароль, відео.
Як повідомляла Politeka, Даніель Салем, який служить у ЗСУ, захопив українців новим відео.
Також Politeka писала, Даніель Салем емоційно розповів про тяжку втрату.