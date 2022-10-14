Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, отважно защищающий Родину на фронте, показал милое видео со своей дочерью. В частности, на его странице в Instagram, ролик с участием своей дочери Санты-Луны, которая поздравила папу в День защитников и защитниц Украины.



На видео дочь Даниэля Салема поздравляет своего отца, а также всех защитников и защитниц Украины с праздником. На ее кругленьких щечках нарисованы сине-желтые флаги.

"Папа, поздравляю тебя с праздником защитника Украины. Люблю тебя. Всех, всех воинов, всех защитников и защитниц с праздником. Слава Украине", – сказала Санта-Луна и мило улыбнулась.

Пользователи сети оценили старания маленькой девочки, которая старалась четко и разборчиво произносить все слова. Также поклонники Даниэля Салема делали комплименты его дочери, отмечая какая она хорошенькая.

"Такая сладкая, это самое милое поздравление, которые я видела", "Какая она славная", "До глубины души", "Луна, такое солнышко! С праздником наши защитники и защитницы, гордимся вами!", "Какая красивая украинская девочка это наше будущее, это наша история", - писали в комментариях.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.