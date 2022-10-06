Відомий телеведучий Даніель Салем, який зараз боронить Україну від окупантів, зворушив кадрами зі своєю донечкою.

Раніше Даніель був учасником популярних шоу «Танці з зірками», «Голос країни», «Маска». Але з початку повномасштабного вторгенння росії Салем вступив до лав ЗСУ, аби захищати Україну від окупантів. Вже двічі ведучий встиг постраждати на фронті: нещодавно він травмував спину, спіймавши кулю в бронік, а раніше отримав контузію та пошкодив вухо.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Салем розмістив зворушливі кадри, як він по відеозв'язку спілкується зі своєю донькою. Даніель та його дружина Марія виховують донечку на ім'я Санта-Луна.

"Вербальне спілкування наше все! жити без тебе не можу, моя Луна!", — зізнається зірковий боєць.

Шанувальники в коментарях підтримали артиста та засипали його з донечкою компліментами:

"Прикольна. Наполовину Маша, наполовину ти";

"Класна, нехай станеться диво і всі ми будемо в нашій улюбленій, неймовірній Одесі і над нами буде мирне небо і ніяк інакше 🙏🏻😊";

"Як вона на тебе схожа, ця маленька принцеса";

"Ви такі гарнюні 😍";

"Донечка дуже схожа на татка😍";

"Боже яка вона гарненька. Просто маленьке чудо";

"Скорішої перемоги та повернення Захистників до своїх родин! 🙏💙💛".

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