Даша Астаф'єва звернулася до українських захисників та захисниць з нагоди свята.

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася в Україні та продовжує підтримувати постраждалих українців, також розповідає про себе в Інстаграмі. Цього разу Даша підтримала захисників та захисниць з нагоди їхнього професійного свята.

«Як же не хочеться відлітати… Вітаю наших захисниць та захисників із їхнім професійним днем. Слава ЗСУ! Повага та найбільша подяка за те, що ми та наші рідні живі! Що щодня віра у незалежне та сміливе найкраще майбутнє зростає. Наші герої назавжди! – каже Даша під новими кадрами.

Нагадаємо, сама Астаф'єва вже не один місяць донатить ЗСУ, готує їм смакоти та допомагає з іншими зборами коштів.

Раніше Астаф'єва взяла руки зброю і вирушила на стрілянини в тир. Таке відео вона виклала на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

«Війна змушує закохуватися вдруге», – написала Даша.

Нещодавно в інтерв'ю артистка розповідала, що хотіла б навчитися це робити. Мабуть, через всі події в країні Астаф'єва вирішила не зволікати.

Нагадаємо, "Я загадала, що хочу": екс-дружина Потапа Горова розповіла про переїзд та показала фото.

Як повідомляла Politeka, "Дуже чекаємо": Могилевська порадувала українців приємною новиною, фото.

Також Politeka писала, що Горбунов наочно показав, як місцеві зустрічають ЗСУ на звільнених територіях: "Без сліз не можна дивитися".