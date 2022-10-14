Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Украине и продолжает поддерживать пострадавших украинцев, также рассказывает о себе в Инстаграм. В этот раз Даша поддержала защитников и защитниц по случаю их профессионального праздника.

«Как же не хочется улетать… Поздравляю наших защитниц и защитников с их профессиональным днем. Слава ВСУ! Уважение и самая большая благодарность за то, что мы и наши родные живы! Что каждый день вера в независимое и смелое лучшее будущее возрастает. Наши герои навсегда!» - говорит Даша под новыми кадрами.

Напомним, сама Астафьева уже не один месяц донатит ВСУ, готовит им вкусности и помогает с другими сборами средств.

Ранее Астафьева взяла руки оружие и отправилась на стрельбы в тир. Такое видео она выложила на своей странице в соцсети Instagram.

«Война заставляет влюбляться во второй раз», ‒ написала Даша.

Еще недавно в интервью артистка рассказывала, что хотела бы научиться это делать. Видимо, из-за всех событий в стране Астафьева решила не медлить.

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