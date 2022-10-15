Про смерть своєї мами, заслуженої артистки України Ганни Іванівни Сумської, зірка повідомила 27 лютого, через кілька днів після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

14 жовтня Ганна мала б святкувати свій 89 день народження, але, на жал, не судилося. На своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська розмістила емоційний пост, присвячений мамі.

"Мамочка…Твій перший день народження без тебе, кровинка моя…🙏🏻Моя радість, моя душа, моє рідненьке сонечко…Де ти, мамусю? Мабуть, там з татом все бачите, як нам важко…Мені здавалось ,що твоя нестримна енергія і чарівність, твоє добре сердечко буде ще довго-довго з нами…Аж ні… Вирішила покинути нас в такий страшний час…", — пише актриса.

Зірка також розповіла про сон, у якому до неї являлася матуся.

"Наказала мені уві сні не плакати, але це неможливо😭😢😢😢, бо дуже боляче… Бо не чую твого рідненького голосочку, твоїх мудрих настанов, не обіймаю тебе, не цьомаю твої ніжні, теплі ручки, не зазирну в оченятка…Ти встигла так багато всього дати кожному в нашій родині, а головне-любов до життя, до професії, віру в себе, доброту і велич душі…🙏🏻", — додала Сумська.

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