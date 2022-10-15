О смерти своей мамы, заслуженной артистки Украины Анны Ивановны Сумской, звезда сообщила 27 февраля, через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину.

14 октября Анна должна праздновать свой 89 день рождения, но, к сожалению, не суждено. На своей странице в Instagram Ольга Сумская разместила эмоциональный пост, посвященный маме.

"Мамочка… Твой первый день рождения без тебя, кровинка моя… 🙏🏻 Моя радость, моя душа, мое родное солнышко… Где ты, мамочка? Наверное, там с папой все видите, как нам тяжело… Мне казалось, что твоя безудержная энергия и очарование, твое доброе сердечко будет еще долго-долго с нами…Нет нет… Решила покинуть нас в такое страшное время…", — пишет актриса.

Звезда также рассказала о сне, в котором к ней являлась мамочка.

"Приказала мне во сне не плакать, но это невозможно 😭😢😢😢, потому что очень больно... Потому что не слышу твоего родненького голосочка, твоих мудрых наставлений, не обнимаю тебя, не цемаю твои нежные, теплые ручки, не загляну в глазки...Ты успела так много всего дать каждому в нашей семье, а главное – любовь к жизни, к профессии, веру в себя, доброту и величие души… , – добавила Сумская.

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

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