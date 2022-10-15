Гурт "Время и Стекло" розпався ще в 2020 році, але його екс-учасникам Олексію Завгородньому (Позитиву) та Наді Дорофєєвій досі пригадують їхні "грішки".

Дорофєєва досі жодного разу не коментувала концерти в росії після 2014 року, а от Позитив в інтерв'ю «Гончарова Подкаст» пояснив, навіщо й до кого туди їздив.

Завгородній підтвердив чутки, що після 2014 року гурт "Время и Стекло" виступав в рф та уточнив, що великих концертів там вони не давали, а їздили на корпоративи до українців і співали в клубах.

"Половину ми їздили для своїх, або це були клубні виступи. Але ми дуже швидко це закінчили, бо це було дуже противно. Дійсно, це було неприємно, і нафіг воно треба було", — заявив Позитив.

При цьому гурт Mozgi з Потапом (Олексієм Потапенком), за його словами, в росію не їздив, адже він був створений 8 років тому й на той час лише розкручувався.

Крім того, Позитив висловився і про вихід з MOЗGI Entertainment.

"Потрібно йти далі. І такий крок зробив мене сильнішим і вже у своїх штанах треба бути. Ми з Потапом спілкуємось завжди. Так зійшлися зірки. Так сталося, є багато причин. Все почалося ще з розпаду Время и Стекло. Я почав писати свій альбом. Тоді вже була ідея, бажання вирости і показати себе як цікавого персонажа", — пояснив Олексій Завгородній.

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