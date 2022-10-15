На своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 56 тисяч фанів, 40-річна артистка радує шанувальників не тільки своєю творчістю, а й красою.

Цього разу Ніколайчук опублікувала ефектне фото, зроблене в Римі. У кадрі Аїда позує в сміливому вбранні з великим декольте та відкритим животиком. Таким чином вона вирішила привернути увагу публіки, аби отримати відповідь на запитання: яка з її пісень подобається підписникам найбільше.

Шанувальники в коментарях засипали співачку комліментами та діляться враженнями від її творчості:

"Люблю всі твої пісні. Кожна - це певна історія, яка знаходить відгук у серці. А найулюбленіша для мене - "Подари";

"Хоч і не твоя пісня, але коли я вперше почув на Х-фактор, як ти заспівала "колискова", в оригіналі вже не можу слухати)";

"Аїда, у вас хороші пісні. Але, я думаю, найбільший ваш Хіт чекає вас попереду!!!!!Як було с Монатіком. Він теж випускав хороші пісні, але після виходу його найбільшого Хіта (ви знаете, яка це пісня) порвав усіх і став більш відомий. Я бажаю вам того ж!))";

"The Red Moon! Але всі вони чудові, у тебе приголомшливий голос! 😄".

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою.

Також Politeka писала, що Аїда Ніколайчук із животиком напоказ порадувала українців.