Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук розповіла українцям, як змінити своє життя на краще.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка вирішила дати шанувальникам пораду.

"Знаю, це зараз дуже важко, але потрібно🙏🏻Зміни думки – зміни своє життя. Банально? Вже чули 100 разів? Ок, а скільки разів практикували? Можливості розумового тренування безмежні, а її результати вічні, проте, як і раніше, лише дуже мало хто спрямовує свої думки в необхідне русло", — пише Саліванчук.

Зірка пояснює, що в середньому у людини виникає до 100 000 думок на день.

"Однак у багатьох людей більше переважають негативні думки: вони скаржаться, побоюються чогось, критикують себе та інших, знецінюють себе та інших людей. І так з ланцюгової реакції одна ситуація створює негативну думку і далі ця думка створює необхідність у відповідній дії, а дія призведе до конкретного результату", — стверджує вона.

Ганна Саліванчук наголосила, що все починається з наших думок.

"Повторіть 100 разів уранці: «Мене чекає успішний день» і подивіться, як зміниться ваш настрій та реакція інших людей на вас. Не вірите? Тоді повторіть 100 разів вранці «Мене все дістало і нічого не хочу» і настрій буде відповідно до цієї думки. Не знаю як у вас, але сьогодні на мене чекає просто приголомшливий день! І ніяка сирена його не зіпсує🙏🏻🙏🏻", — додала актриса.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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