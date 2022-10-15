Группа "Время и Стекло" распалась еще в 2020 году, но ее экс-участникам Алексею Завгороднему (Позитиву) и Наде Дорофеевой до сих пор вспоминают их "грешки".

Дорофеева пока ни разу не комментировала концерты в россии после 2014 года, а вот Позитив в интервью «Гончарова Подкаст» объяснил, зачем и к кому туда ездил.

Завгородний подтвердил слухи, что после 2014 года группа "Время и Стекло" выступала в рф и уточнил, что больших концертов там они не давали, а ездили на корпоративы к украинцам и пели в клубах.

"Половину мы ездили для своих, или это были клубные выступления. Но мы очень быстро это закончили, потому что это было очень противно. Действительно, это было неприятно, и нафиг оно нужно было", - заявил Позитив.

При этом группа Mozgi с Потапом (Алексеем Потапенко), по его словам, в россию не ездила, ведь она была создана 8 лет назад и в то время только раскручивалась.

Кроме того, Позитив высказался и о выходе из MOЗGI Entertainment.

"Нужно идти дальше. И такой шаг сделал меня сильнее и уже в своих штанах надо быть. Мы с Потапом общаемся всегда. Так сошлись звезды. Так случилось, есть много причин. Все началось еще с распада Время и Стекло. Я начал писать свой альбом. Тогда уже была идея, желание вырасти и показать себя как интересного персонажа", - объяснил Алексей Завгородний.

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