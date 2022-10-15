Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур.

На своїй сторінці в Instagram співачка розмістила фрагмент свого нового відеокліпу на пісню “Кулями”, яку вона виконала разом із українським репером Paul Hank. Це вже третя музична робота артистки з альбому “Сильна, як ніколи”.

"Цього разу режисер Олена Вінярська показала найстрашніші спогади KAMALIYA, які вона пережила від початку війни. Зруйновані будинки, підірвані автівки, окуповані міста… Жах, страх та шалена пристрасть співачки — коні", — сказано в описі до відео.

Нагадаємо, після того, як ЗСУ звільнили Бучу, зірка дізналася, що рашисти розстріляли її коней і замінували стайню. Так, Камалія втратила свого улюбленця Тоті-Сеньйора, який був зіркою кінного спорту України.

«Пісню «Кулями» для мене написали чернігівські автори, які особисто пережили всі жахіття російської агресії. Коли її співаю, ледве стримую сльози! Вірю, що Україна переможе, дякую ЗСУ за наші звільнені міста! Дякую, що життя продовжується!», - додала співачка.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку та оцінили її нове творіння: "Справді неможливо не заплакати….😢😞 ", "Неймовірна пісня 👍💛💙", "Дуже чутлива пісня 😢".

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