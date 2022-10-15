Українська співачка Тіна Кароль зараз активно займається своїм туром Америкою, показує звіти з концертів та займається фондом допомоги. Цього разу артистка на концерті сяяла в досить цікавому вбранні і заразом показала, як виглядає перед і після виступів.
У Телеграм-каналі Тіна Кароль показує нерідко цікаві добірки і робить акцент на різних своїх образах. Цього разу в чорному костюмі Тіна станцювала на останньому концерті та захопила підтягнутою та схудлою фігурою.
"Мати; Красуня😍; Найкрасивіша😍🥰❤️; Клааас !!!🥰🥰; Як добре 😍; мам, а ти че така гарна; Любов 🤍🤍; Яка гарна 🥺; Тіна, коли туторіал по макіяжі?); Красуня! 😍;Люблю; Яка гарна 🤍😍; Найкрасивіша 😍; Найкрасивіша, найрозумніша, найдобріша та краща ❤; Найкраща 🛐; зводить мене з розуму красиво; Краще красунь я не бачив 🤩😍» - пишуть у мережі.
Також у Телеграм-каналі нещодавно співачка представила низку цікавих фото та не постановочний кадр із улюбленцем.
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Так, цього разу щаслива Тіна з посмішкою представила фото, на якому знято на дивані з домашнім улюбленцем на руках. З маленьким білим песиком артистка виглядала досить мило, щоб отримати безліч компліментів.
Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.
Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.
Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про дім і зізналася, чи думає про нього за кордоном.