Українська співачка Тіна Кароль зараз активно займається своїм туром Америкою, показує звіти з концертів та займається фондом допомоги. Цього разу артистка на концерті сяяла в досить цікавому вбранні і заразом показала, як виглядає перед і після виступів.

У Телеграм-каналі Тіна Кароль показує нерідко цікаві добірки і робить акцент на різних своїх образах. Цього разу в чорному костюмі Тіна станцювала на останньому концерті та захопила підтягнутою та схудлою фігурою.

"Мати; Красуня😍; Найкрасивіша😍🥰❤️; Клааас !!!🥰🥰; Як добре 😍; мам, а ти че така гарна; Любов 🤍🤍; Яка гарна 🥺; Тіна, коли туторіал по макіяжі?); Красуня! 😍;Люблю; Яка гарна 🤍😍; Найкрасивіша 😍; Найкрасивіша, найрозумніша, найдобріша та краща ❤; Найкраща 🛐; зводить мене з розуму красиво; Краще красунь я не бачив 🤩😍» - пишуть у мережі.

Також у Телеграм-каналі нещодавно співачка представила низку цікавих фото та не постановочний кадр із улюбленцем.

Так, цього разу щаслива Тіна з посмішкою представила фото, на якому знято на дивані з домашнім улюбленцем на руках. З маленьким білим песиком артистка виглядала досить мило, щоб отримати безліч компліментів.

Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про дім і зізналася, чи думає про нього за кордоном.