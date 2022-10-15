Украинская певица Тина Кароль сейчас активно занимается своим туром по Америке, показывает отчеты с концертов и занимается фондом помощи. В этот раз артистка на концерте блистала в довольно интересном наряде и заодно показала, как выглядит перед и после выступлений.

В Телеграмм-канале Тина Кароль показывает нередко интересные подборки и делает акцент на самых разных своих образах. В этот раз в черном костюме Тина станцевала на последнем концерте и восхитила подтянутой и похудевшей фигурой.

«Мама; Красотка😍; Самая красивая😍🥰❤️; Клааас!!!🥰🥰; Как хорошо 😍; мам, а ты че такая красивая; Любовь🤍🤍; Какая красивая 🥺; Тина, когда туториал по мейкапу?); Красотка! 😍;Обожаю; Какая красивая🤍😍; Самая красивая😍; Самая красивая, самая умная, самая добрая и лучшая ❤; Лучшая 🛐; сводит меня с ума красиво; Лучше красоток я не видел🤩😍» - пишут в сети.

Также в Телеграмм-канале недавно певица представила ряд интересных фото и не постановочный кадр с любимцем.

Так, в этот раз счастливая Тина с улыбкой представила фото, на котором запечатлена на диване с домашним питомцем на руках. С маленькой белой собачкой артистка выглядела достаточно мило, чтобы получить множество комплиментов.

Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.

Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.